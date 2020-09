Stand: 29.09.2020 11:07 Uhr Eversen: Drei Schwerverletzte nach Verfolgungsjagd

Auf der Flucht vor der Polizei sind in der Nacht zu Dienstag in Eversen (Landkreis Rotenburg) drei junge Menschen mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden sie alle schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 16-jährige Beifahrer seinem Ziehvater die Autoschlüssel gestohlen und zwei 19 und 22 Jahre alte Freunde zu einer Spritztour eingeladen. Als Polizeibeamte den Wagen stoppen wollten, beschleunigte der am Steuer sitzende 19-Jährige stark und versuchte zu flüchten. Kurz darauf kam es zu dem Unfall. Der Fahrer stand den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss und besaß zudem keinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

