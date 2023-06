Stand: 28.06.2023 09:06 Uhr Evendorf: Moderne Rastanlage an der A7 eröffnet

An der A7 im Heideort Evendorf (Landkreis Harburg) wird am Mittwoch eine der modernsten Rastanlagen Europas eröffnet. Nach Auskunft des Betreibers, der NANZ-Gruppe aus Stuttgart, bietet der neue Autohof neben einer Tankstelle mit E-Ladesäulen auch ein Hotel mit 79 Zimmern, Gastronomie und einen Shop. Außerdem gibt es 150 Parkplätze. An der Tankstelle sollen in Zukunft neben Benzin, Diesel und Strom auch innovative grüne Kraftstoffe angeboten werden, etwa Wasserstoff. Zur Anlage gehört auch ein Solarpark, der gemeinsam mit einem Landwirt betrieben wird. 20 Millionen Euro hat die NANZ-Gruppe in ihren "Break Autohof Hamburg-Nordheide" investiert. Für den Herbst ist auf dem Autohof eine Eröffnungsfeier geplant.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Regional Lüneburg | 28.06.2023 | 06:30 Uhr