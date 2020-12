Stand: 09.12.2020 10:42 Uhr Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Geesthacht

In Geesthacht an der Grenze zu Niedersachsen wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür werden Teile der Innenstadt gesperrt und Hunderte Wohnungen evakuiert. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, reicht der Warnradius zwar bis Niedersachsen, hier ist aber nur Deichvorland betroffen. Die Brücke zwischen Marschacht und Geesthacht bleibt frei. Der Fährverkehr auf der Elbe wird in dem Bereich eingeschränkt, betroffen sind aber keine Linienschiffe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.12.2020 | 10:30 Uhr