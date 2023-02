Stand: 23.02.2023 09:26 Uhr Eurovision Song Contest: Buchholzer singt für Australien

Ein in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) aufgewachsener Musiker wird beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) antreten - für Australien. Danny Estrin ist Leadsänger der australischen Heavy Metal Band Voyager, die im Mai nach Liverpool zum ESC reisen wird. Voyager war vom australischen Rundfunksender SBS nominiert worden. Präsentieren wird die Band den Song "Promise". Er sei extra für den ESC geschrieben worden, sagte Estrin. Voyager wurde 1999 in Perth gegründet und verbindet New-Romantic-Pop mit 80er-Jahre-Sounds. Ein weiteres Markenzeichen des Progressive-Metal-Quintetts ist das Umhänge-Keyboard von Sänger Estrin. Nachdem sie viele Male um die Welt getourt sind, konzentrieren sich die fünf Musiker eigenen Angaben nach jetzt ganz auf ihre Mission für Liverpool.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.02.2023 | 06:30 Uhr