Stand: 03.06.2018 12:19 Uhr

Eschede gedenkt Opfern des ICE-Unglücks vor 20 Jahren

Hinterbliebene, Überlebende, Helfer und Anwohner sowie Vertreter von Politik und Bahn haben am Sonntagmorgen in Eschede (Landkreis Celle) an die ICE-Katastrophe am 3. Juni 1998 erinnert. Das Unglück habe gezeigt, dass Technik keine absolute Sicherheit biete, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am 20. Jahrestag des schwersten Zugunglücks in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Katastrophe sei "völlig unvermittelt und wie ein Blitz" über Menschen hereingebrochen, die der Bahn voll und ganz vertraut hätten, so Weil. Das zeige, dass die Einführung neuer Technik ständiger und äußerster Sorgfalt bedürfe.

Das Unglück von Eschede: 20 Jahre danach Hallo Niedersachsen - 28.05.2018 19:30 Uhr Am 3. Juni jährt sich die ICE-Katastrophe von Eschede mit 101 Toten und mehr als 100 Verletzten zum 20. Mal. Hinterbliebene und Überlebende leiden bis heute.







Dank an die Rettungskräfte

Weil betonte mit Blick auf Opfer, Verletzte und Hinterbliebene, dass es Wunden gebe, die niemals heilen werden. Das Land Niedersachsen fühle sich eng mit den Betroffenen verbunden. Außerdem dankte er ausdrücklich allen Rettungskräften für ihren Einsatz. "Dieses Unglück stellt eine beispiellose Belastung dar, die sie bis heute tragen müssen", so Weil.

Bahnchef bittet um Verzeihung

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, entschuldigte sich in seiner Rede noch einmal ausdrücklich bei den Betroffenen des Unglücks und bat sie um Verzeihung. "Die Menschen haben sich uns anvertraut, und wir sind dieser Verantwortung an diesem Tag einfach nicht gerecht geworden", sagte er. Außerdem betonte Lutz, dass die Entschuldigung der Bahn, die sein Vorgänger Rüdiger Grube am 15. Jahrestag des Unglücks ausgesprochen hatte, viel zu spät gekommen sei. Die Bahn habe die nötige Sensibilität vermissen lassen. Von daher verneige er sich jetzt vor den Opfern.

Virtueller Rundgang durch die Gedenkstätte Eschede In Eschede wird der Opfer des Zugunglücks von 1998 gedacht. Vom Torbogen gelangt man über eine Treppe in den Gedenkhain mit 101 gepflanzten Kirschbäumen und einer Gedenktafel. 00:00: Der Torbogen

00:30: Die Gedenktafel

01:00: Die Unglücksstelle

01:30: Der Gedenkhain

Hinterbliebenen-Sprecher sieht Fehlleistungen

Der Sprecher der Hinterbliebenen, Heinrich Löwen, sagte vor den Gedenktafeln in einem Hain von 101 Kirschbäume an den Bahngleisen, die Toten von Eschede wollten den Lebenden etwas sagen: "Wenn ihr uns in eurem Gedächtnis und in eurem Herzen bewahrt, bleiben wir über den Tod hinaus verbunden." Löwen widersprach der Einschätzung von Ministerpräsident Weil, dass die Katastrophe unvorhersehbar gewesen sei. "Es waren Fehlleistungen von Menschen, die dazu geführt haben", sagte er. Es sei unerklärlich, wie es zu Defiziten bei den Wartungen hätte kommen können.

