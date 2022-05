Eschede: Ärger um Schützenfest am Gedenktag zum ICE-Unglück Stand: 07.05.2022 13:54 Uhr Am 3. Juni jährt sich das Zugunglück von Eschede zum 24. Mal. Der Termin ist am Pfingstwochenende - und dann will der Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Hinterbliebene sind aufgebracht.

Die Jubiläumsfeier des Escheder Schützenvereins war im vergangenen Jahr ausgefallen und soll mit einem Fest an Pfingsten nachgeholt werden. Die Schützen begingen ihre Feier immer an Pfingsten, verteidigt Bürgermeister Heinrich Lange (parteilos) den Termin. Beginnen sollen die Feierlichkeiten am Vormittag des 3. Juni - mit Musik. Es ist der Tag an dem, wie in jedem Jahr, gegen 10.30 Uhr die Gedenkfeier zum ICE-Unglück von Eschede beginnt, bei dem 1998 101 Menschen ihr Leben verloren. Heinrich Löwen, Sprecher der Hinterbliebenen des Zugunglücks ist empört über die Terminwahl der Schützen: "Das ist pietätlos, dieser Tag sollte tabu sein."

VIDEO: Das Zugunglück von Eschede (44 Min)

Deutsche Bahn: "Respekt vor den Opfern"

Verständnis für die Haltung der Betroffenen kommt von der Deutschen Bahn. "Herr Löwen hat immer betont, dass das Leben zwar weitergehen muss, wir sind aber mit ihm der Meinung, dass der 3. Juni in Eschede dem Gedenken vorbehalten sein muss", sagte ein Bahn-Sprecher. Das gebiete der Respekt vor den Opfern. Für die Deutsche Bahn sei der Jahrestag des schwersten Zugunglücks in ihrer Geschichte ein Anlass zum Innehalten. Jedes Jahr nehmen DB-Chef Richard Lutz und einige Bahn-Beschäftigte an der Gedenkfeier am Mahnmal in Eschede teil. Züge passieren die Unglücksstelle während der Feier mit gedrosselter Geschwindigkeit.

Bürgermeister: Lassen uns nichts auferlegen

Bürgermeister Lange will aber von dem Termin nicht abrücken - und verweist darauf, dass auch 2006 und 2017 schon das Schützenfest auf den 3. Juni fiel. Er verspricht, dass in der Mittagszeit Ruhe für die Gedenkfeier sein wird. "Die Escheder sind schon sensibel", sagt er. Das Gedenken müsse möglich sein. Aber man wolle sich nicht von außen auferlegen lassen, was man dürfe. So finde der Jubiläumsball am Abend statt. Nächstes Jahr, wenn sich das Zugunglück zum 25. Mal jährt, falle der Termin auch nicht zusammen, so der Verwaltungschef.

ICE prallte mit Tempo 200 gegen Betonbrücke

Bei dem bislang schwersten Bahnunglück in der deutschen Geschichte waren am 3. Juni 1998 101 Menschen ums Leben gekommen, weitere 105 Menschen wurden verletzt. Der ICE "Wilhelm Conrad Röntgen" war infolge eines gebrochenen Radreifens, der sich an einer Weiche verhakt hatte, mit Tempo 200 gegen eine Betonbrücke geprallt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2022 | 14:00 Uhr