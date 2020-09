Stand: 26.09.2020 17:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eschede: 320 Menschen demonstrieren gegen NPD

In Eschede (Landkreis Celle) haben am Sonnabend etwa 320 gegen ein NPD-Treffen demonstriert. Am Aufzug des NPD-Landesverbands Niedersachsen nahmen maximal zehn Personen teil. Nach Angaben der Polizei verliefen die Kundgebungen weitestgehend friedlich. Es sei aber zu kleinen Provokationen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Aufgerufen zu der "Demonstrationen gegen Rechtsextremismus" hatte das Netzwerk Südheide. Eine Kundgebung war direkt vor dem Domizil der rechtsextremen Partei auf einem Bauernhof außerhalb des Ortes geplant. Der NPD-Landesverband Niedersachsen hatte das Anwesen vor einem Jahr von seinem Mitglied Joachim Nahtz gekauft. Das Netzwerk Südheide befürchtet, dass dort nun ein rechtsextremes Schulungszentrum entstehen könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.09.2020 | 17:00 Uhr