Es ist amtlich: Atommüll bleibt nicht in Gorleben

Gorleben ist raus - amtlich bestätigt, schwarz auf weiß. Der Salzstock im Wendland wird kein potenzieller Standort für ein deutsches Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Das hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung soeben bekannt gegeben. In dem auf der Internetseite veröffentlichten Zwischenbericht heißt es: "Der Salzstock Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG kein Teilgebiet geworden. Damit greift die Regelung des § 36 Abs. 1 S. 5 Nr.1 StandAG wonach der Salzstock Gorleben aus dem Verfahren ausscheidet."

Andere Standorte in Niedersachsen möglich

Der Zwischenbericht der BGE weist bundesweit 90 Gebiete aus, die weiter geprüft werden sollen. Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, ist laut Bericht in Deutschland ein Anteil von 54 Prozent der Landesfläche als Teilgebiet ausgewiesen. Diese liegen etwa in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in den ostdeutschen Ländern. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte dies bereits erwartet. "Es ist auch wegen der geologischen Struktur davon auszugehen, dass nennenswerte Teile von Niedersachsen dabei sind", sagte er im Vorfeld.

