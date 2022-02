Erste Einblicke: Umstrittenes Versuchslabor wird Tierzentrum Stand: 18.02.2022 14:23 Uhr Ende Februar oder Anfang März soll in Mienenbüttel ein neues Tierheim eröffnen - am Standort des ehemaligen Tierversuchslabors. Bevor der Betrieb startet, gibt es am Sonntag einen Tag der offenen Tür.

Im Oktober 20219 hatten Tierschützer aufgedeckt, dass in dem inzwischen stillgelegten Versuchslabor der Firma Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) im Neu Wulmstorfer Ortsteil Mienenbüttel (Landkreis Harburg) Hunde und Affen bei Versuchen misshandelt wurden. Aus dem privaten Labor waren heimlich aufgenommene Videos veröffentlicht worden, auf denen blutende Hunde und mit Metallringen fixierte Affen zu sehen waren. Im Januar 2020 hatten dann die letzten verbliebenen Tiere das Labor verlassen. Nun wird auf dem Gelände seit rund einem Jahr ein Tierzentrum gebaut, in dem schon bald Hunde, Katzen und Kleintiere aufgenommen werden sollen.

Eine Affenskulptur als Mahnung

Bereits eingerichtet ist ein medizinischer Bereich samt Behandlungsraum, Kranken-, Isolier- und Quarantänestation. Später sollen auch Physioptherapie und Heilpraktik und vielleicht eine Hundeschule angeboten werden. Vorgesehen sind außerdem eine Wildtierstation und ein Zentrum, in dem Tierheilpraktikerin Doris Firlus auffällige Hunde resozialisieren möchte. Die Vergangenheit des Geländes soll dabei nicht vergessen werden: In einem Raum soll an die LPT-Tierversuche erinnert werden. Außerdem steht eine Affenskulptur in der Einfahrt des Tierzentrums, die Tierschützer ursprünglich auf der anderen Straßenseite des ehemaligen Labors als Mahnung gestellt hatten.

Kritik aus Tierschutzkreisen

Menschen, die im Tierschutz aktiv sind, hatten schon bei der Planung des Tierheims im Internet kritisiert, dass die neue Betreiberin mit dem ehemaligen Konzern LPT verbunden sei. Firlus widersprach den Vorwürfen: Das Gelände gehöre zwar dem Inhaber des ehemaligen Versuchslabors, er vermiete es aber privat an sie. Sie werde am Standort Mienenbüttel weder mit dem Konzern noch mit ehemaligen Beschäftigten des einstigen Versuchslabors zusammenarbeiten.

