Erste Bundeswehrmaschine ist auf dem Weg nach Afghanistan Stand: 16.08.2021 07:44 Uhr Fallschirmjäger aus Niedersachsen sollen in Kabul bei der Evakuierung deutscher Staatsangehöriger und von Ortskräften helfen. Die erste Bundeswehrmaschine vom Typ A400M ist in Wunstorf gestartet.

Das Transportflugzeug mit Einsatzkräften an Bord ist am Morgen vom Fliegerhorst in der Region Hannover nach Afghanistan aufgebrochen. Weitere sollen folgen. Grund für den Einsatz ist die Machtübernahme in Afghanistan durch die radikalislamische Taliban. Eingesetzt werden laut Bundesverteidigungsministerium Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK), die die Bundeswehr als Teil der Nationalen Risiko- und Krisenvorsorge für diese Aufgabe bereithält. Sie sind in Seedorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) stationiert, ein anderer Teil im saarländischen Saarlouis. Die Einheit gehört zur Luftlandebrigade 1. "Sie ist die am schnellsten verfügbare Brigade der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland", so die Bundeswehr.

Erste Botschaftsmitarbeiter nach Katar ausgeflogen

Die Bundeswehr hatte am Sonntag mit dem Ausfliegen erster Deutscher und afghanischer Ortskräfte aus Kabul begonnen. In der Nacht zu Montag landeten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar.

Kramp-Karrenbauer: "Größter Evakuierungseinsatz der Bundeswehr"

In der usbekischen Hauptstadt Taschkent soll ein zweites Team eine Drehscheibe für die Rettung von Menschen vor den Islamisten organisieren. Neben dem Personal der deutschen Botschaft sollen auch afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben oder jetzt noch arbeiten, nach Deutschland gebracht werden. Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr - und um einen gefährlichen, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Sonntagabend in Berlin sagte. Abgesichert werde die Evakuierung von der Division Schnelle Kräfte, einer Spezialeinheit der Bundeswehr, die für Evakuierungen ausgebildet ist.

Einige Familien von Ortskräften schon in Niedersachsen

Mitte der Woche waren bereits die Familien von 34 afghanischen Ortskräften in Niedersachsen aufgenommen worden, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Insgesamt waren es demnach 177 Personen, weitere 300 sollten folgen. Die afghanischen Ortskräfte haben der Bundeswehr in den vergangenen Jahren bei ihren Einsätzen wichtige Dienste geleistet. Unter den radikal-islamistischen Taliban fürchten sie dort um ihr Leben.

