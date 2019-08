Stand: 08.08.2019 17:48 Uhr

Erneut Kutschunfall: Frau in Lebensgefahr

Bei einem Kutschunfall im Landschaftsschutzgebiet Höpen bei Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) sind am Donnerstagnachmittag zwölf Menschen verletzt worden, davon sechs schwer. Eine 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt mit dem Hubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Zunächst hatte es geheißen ein Mann habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war die mit einer 18-köpfigen Gruppe aus Lehrte (Region Hannover) besetzte Kutsche auf einer abschüssigen Straße außer Kontrolle geraten, über einen Findling gefahren und umgekippt. Anschließend seien die Pferde durchgegangen und hätten die Kutsche weiter mitgeschleift. Die Kutsche kam an einem Kiosk nahe der Landesstraße 121 zum Stehen. Zur Unfallursache gibt es noch keine Angaben.

Gerissenes Bremsseil Grund für Kutschunfall bei Egestorf

Erst am Mittwoch war eine Kutsche bei Egestorf (Landkreis Harburg) in einer Kurve von der Straße abgekommen und eine Böschung hochgefahren. Dabei kippte der Wagen um, 13 Menschen wurden verletzt. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass ein gerissenes Bremsseil Unfallursache gewesen ist.

