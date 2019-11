Stand: 25.11.2019 13:26 Uhr

Erneut Durchsuchungen in Tierversuchslabor

Die Staatsanwaltschaft Stade durchsucht heute zusammen mit Mitarbeitern des Veterinäramtes im Landkreis Harburg die Räume des umstrittenen Tierversuchslabors LPT. Seit heute Morgen werden Labor und Geschäftsräume an dem LPT Standort Mienenbüttel durchsucht. Dies bestätigte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen. Nach Informationen von NDR 90,3 fand auch am Standort Neugraben in Hamburg eine Razzia statt. Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft am Nachmittag bekannt geben. Gegen das Labor werden schwere Vorwürfe erhoben, unter anderem sollen Versuchstiere dort misshandelt worden sein. Aus diesem Anlass haben in Hamburg vor gut einer Woche mehr als 13.000 Menschen gegen Tierversuche protestiert.

