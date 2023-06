Stand: 30.06.2023 07:42 Uhr Erneut Brände in Amt Neuhaus - Polizei sucht Serientäter

In Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) hat offenbar erneut ein Brandstifter zugeschlagen. Damit setzt sich dort die seit Wochen andauernde Serie fort. Nach Angaben der Polizei brannte es am Donnerstag zum einen in einem Waldstück, zum anderen im Unterholz in der Nähe einer Kindertagesstätte. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen, sodass jeweils nur wenige Quadratmeter verbrannten. Doch in den vergangenen Wochen waren auch schon größere Flächen betroffen: So hatte es Mitte Juni auf dreitausend Quadratmetern gebrannt - ebenfalls in einem Wald. Die Polizei warnt: Trotz einiger Niederschläge ist jegliches Feuer wegen der "knochentrockenen" Vegetation höchst gefährlich. Die Beamten bitten um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

