Erkundungsbergwerk Gorleben wird endgültig stillgelegt Stand: 17.09.2021 11:08 Uhr Das früher als mögliches Atommüll-Endlager erforschte Bergwerk Gorleben im Wendland wird endgültig geschlossen. Das hat das Bundesumweltministerium heute mitgeteilt.

Das Ministerium wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung damit beauftragen, das Bergwerk stillzulegen, sagte am Vormittag der Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Umwelt, Jochen Flasbarth. "Das Kapitel Endlager Gorleben wird ab dem heutigen Tag geschlossen", so Flasbarth. Er war am Vormittag gemeinsam mit dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) vor Ort. Auch Lies erklärte das Thema Gorleben für endgültig beendet: "Ab heute gibt es keine Hintertür mehr", sagte er.

Rückbau soll dreistelligen Millionenbetrag kosten

Laut Flasbarth starten damit auch die Pläne für den Rückbau des Bergwerks starten. Die Kosten dafür würden sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Finanziert werden soll das durch den Endlagerfonds des Bundes. Der Rückbau werde allerdings Jahre dauern, heißt es.

Bürgerinitiative rechnet nicht mit anderweitiger Nutzung

Mit diesem Schritt hatte die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg gerechnet. Sie geht zudem nicht davon aus, dass das Gelände anderweitig genutzt werden wird. Die Bürgerinitiative hatte 40 Jahre lang dafür gekämpft, dass der Atommüll in dem Salzstock nicht endgelagert wird, weil sie das stillgelegte Bergwerk nicht für sicher hält. Vor einem Jahr hatte dann auch die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitgeteilt, dass Gorleben aufgrund geologischer Mängel nicht für ein Atommüll-Endlager infrage kommt.

Große Teile Deutschlands aus geologischer Sicht geeignet

Laut dem Zwischenbericht der BGE sind rund 54 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschlands aus geologischer Sicht für die Endlagerung von Atommüll grundsätzlich geeignet. Das Endlager soll laut Standortauswahlgesetz entweder in Salz, Ton oder Granit errichtet werden. Dass der Salzstock Gorleben überraschend im ersten Schritt aus dem Verfahren ausgeschieden war, hatte auch Kritik ausgelöst.

