Stand: 09.08.2021 08:24 Uhr Erixx-Kunden müssen streckenweise auf Busse umsteigen

Bahnreisende, die mit dem Heidesprinter Erixx fahren wollen, müssen zurzeit teils auf Busse umsteigen. Grund ist der Lokführermangel bei dem privaten Bahnbetreiber mit Sitz in Soltau (Landkreis Heidekreis). Auf der Strecke zwischen Soltau und Bremen werden Fahrgäste per Bus transportiert. Laut einer Sprecherin verlängert sich die Fahrzeit damit um etwas mehr als eine halbe Stunde. Auch auf der Strecke zwischen Soltau und Uelzen werden in der kommenden Woche einzelne Erixx-Fahrten von Bussen übernommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.08.2021 | 09:00 Uhr