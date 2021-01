Erdbunker in Wald entdeckt: LKA ermittelt wegen RAF-Bezug Stand: 16.01.2021 20:06 Uhr In einem Wald bei Seevetal haben Arbeiter einen Erdbunker samt Fass entdeckt. Möglicherweise handelt es sich um Hinterlassenschaften der Roten Armee Fraktion (RAF). Das LKA Niedersachsen ermittelt.

Ein Bezug zur RAF sei nach einer erste Bewertung des aufgefundenen Schriftmaterials nicht auszuschließen, teilte das LKA am Sonnabend mit. Man gehe davon aus, dass das Depot unter der Erde bereits vor Jahrzehnten angelegt wurde. Darauf ließe das Alters der gefundenen Gegenstände schließen, so eine Sprecherin. Die Schriftstücke stammen demnach aus den 1980er-Jahren. Das LKA gehe daher aktuell davon aus, dass der Fund keine Hinweise auf den Aufenthalt der drei untergetauchten früheren RAF-Mitglieder Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette liefert. Die RAF hatte sich 1998 aufgelöst.

Videos 5 Min Warum fehlt vom RAF-Trio weiter jede Spur? Seit Jahren werden drei ehemalige RAF-Terroristen gesucht, mehrere Banküberfälle sollen auf ihr Konto gehen. Doch die Polizei tappt im Dunkeln. Hatten sie einst Hilfe der Stasi? 5 Min

Fass am Freitag entdeckt

Das in einem Depot im Boden versteckte Fass war den Angaben zufolge am Freitag bei Baumschnittarbeiten entdeckt worden. Wie groß der Bunker ist, teilte das LKA nicht mit. Neben den Schriftstücke seien Behälter mit zunächst unbekannten Flüssigkeiten sichergestellt worden. Waffen seien nicht enthalten gewesen, so das LKA. Ein mobiles Laborteam habe noch vor Ort den Inhalt des Fasses auf gefährliche Stoffe geprüft. Nach der Entwarnung wurde das Fass ausgehoben und für weitere Untersuchungen in das Kriminaltechnische Institut des LKA gebracht. Das Waldgebiet um den Fundort herum sei zudem weiträumig nach weiteren Depots durchsucht worden, hieß es.

Weitere Informationen 206 Hinweise auf RAF-Trio - aber keine heiße Spur Das Landeskriminalamt Niedersachsen hatte Staub, Garweg und Klette 2020 zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben. (13.01.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2021 | 08:00 Uhr