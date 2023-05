Stand: 15.05.2023 09:58 Uhr Er wollte nur seine Drohne retten - DLRG befreit Mann aus Elbschlick

Ein Mann hat an der Elbe in Jork (Landkreis Stade) einen großen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 73-Jährige wollte per Drohne am Samstagabend Aufnahmen von einem Kreuzfahrtschiff auf dem Fluss machen - übertrieb es aber dabei. Das Fluggerät musste seinen Angaben zufolge wegen absinkendem Akkustand im Elbschlick notlanden. Der Urlauber aus Hessen ging daraufhin zur Drohne in den tiefen Schlick und bliebt dort bis zu den Knien stecken. Zwei junge Frauen entdeckten den hilflosen Mann am Elbufer im Ortsteil Wisch und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Team der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eilte zur Hilfe und rettete den Senior. Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt bis zur Hüfte im Schlick gesteckt, hieß es. An Land wurde der 73-Jährige von Rettungskräften weiter versorgt und gereinigt. Er sei sich der Gefahr nicht bewusst gewesen, sagte der Urlauber.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2023 | 12:00 Uhr