Entwarnung in Lüneburg - verdächtiger Gegenstand ungefährlich Stand: 14.03.2024 15:12 Uhr Ein verdächtiger Gegenstand unter einem geparkten Auto hat in Lüneburg einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Entschärfer-Team der Bundespolizei aus Hamburg konnte am Nachmittag Entwarnung geben.

Anwohner in Lüneburg hatten am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Gegenstand unter einem geparkten Auto entdeckt. Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Gegen Mittag trennten die Entschärfer mit einem Spezialroboter den Gegenstand mit einem Wasserstrahl vom geparkten Pkw. Am Nachmittag stellte sich der Gegenstand als ungefährlich heraus. Die Hintergründe sind unklar. "Die Ermittlungen dauern an, wir müssen gucken, ob es ein schlechter Scherz war oder jemand etwas Bösartiges vorhatte", sagte ein Polizeisprecher.

Anwohner entdeckten den verdächtigen Gegenstand

Die Polizei war zwischenzeitlich nach Auskunft des Polizeisprechers mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Auto stand den Angaben zufolge rund einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, auf einem Parkplatz, der von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt wird. Insgesamt 15 Wohnungen und mehr als 50 Menschen im Bereich der Dahlenburger Landstraße seien zeitweise evakuiert worden, hieß es.

