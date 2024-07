Stand: 26.07.2024 09:24 Uhr Entlaufenes Känguru hüpft seit Tagen durch Hemmoor

Auf einer Landstraße in Osten-Schüttdamm bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ist ein entlaufenes Känguru gesichtet wordern. Bei der Polizei ging die Meldung über das Tier am Donnerstagmorgen ein, es soll aber wohl schon ein paar Tage unterwegs sein, so ein Sprecher. Zuvor hatte das "Stader Tageblatt" darüber berichtet. Woher das Tier kommt, ist unklar. Ein Waldzoo in der Nähe vermisst kein Tier und auch bei einer Familie in der Nähe, die Filmtiere trainiert, fehlt kein Känguru. Die Polizei geht davon aus, dass es aus einer Privathaltung stammt. Kängurus sind nicht meldepflichtig. Wer das Tier sieht, soll sich bei der Polizei in Hemmoor unter der Telefonnummer (04771) 60 70 melden.

