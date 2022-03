Stand: 28.03.2022 12:25 Uhr Endlagersuche: Infoveranstaltung zum Salzstock Bahlburg

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) entwickelt zurzeit Methoden, die dabei helfen sollen, günstige Standortregionen für ein Atommüll-Endlager in Deutschland zu ermitteln. Untersucht werden Standorte mit kristallinem Wirtsgestein, Ton und Salz. Eines der Gebiete ist der Salzstock Bahlburg im Landkreis Harburg. An diesem Montag will die BGE erste Ergebnisse zu ihrem Arbeitsstand vorstellen. Die Infoveranstaltung startet um 18 Uhr und ist unter anderem online zu verfolgen. Einen Link zur Video-Konferenz gibt es auf der Internetseite der BGE. Eine abschließende Aussage darüber, ob sich Bahlburg als Endlager eignet oder nicht, wird es aber noch nicht geben, hieß es vorab vom Landkreis Harburg.

