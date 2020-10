Stand: 15.10.2020 08:04 Uhr Endlagersuche: Bundesbehörde kritisiert frühes Gorleben-Aus

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat das frühe Ausscheiden von Gorleben als Atommüll-Endlager kritisiert. "Meine Sorge ist, dass diese Entscheidung das weitere Verfahren nicht erleichtert, sondern belastet", sagte Präsident Wolfram König der "Süddeutschen Zeitung". Dass Gorleben in einem vergleichenden Verfahren keine Chance habe, sei für ihn zwar nicht überraschend, sagte König. Er halte es aber für problematisch, dass der Standort noch vor einer Beteiligung der Öffentlichkeit rausgefallen sei. "Wir erleben jetzt, dass mit dem frühen Ausscheiden Gorlebens versucht wird, Zweifel am Verfahren zu nähren, an seiner Wissenschaftlichkeit."

