Stand: 07.08.2020 15:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Embsen: Bald Hochzeiten auf ADAC-Gelände?

Das Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Embsen (Landkreis Lüneburg) soll in Zukunft auch für Hochzeiten und Messen genutzt werden können. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Auto-Club habe einen entsprechenden Antrag gestellt, um in Embsen zusätzliche Einnahmen zu erzielen, sagte eine Sprecherin der Samtgemeinde Ilmenau. Dafür müsste aber der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Samtgemeinderat hat nun zugestimmt, das Verfahren zu prüfen. Anwohner sind gegen mehr Veranstaltungen - sie befürchten mehr Lärm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.08.2020 | 06:30 Uhr