Eltern planen Freie Demokratische Schule

Eltern aus dem Heidekreis wollen eine sogenannte Freie Demokratische Schule gründen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Man hoffe, bald den genauen Standort nennen zu können, teilten die Initiatoren mit. Derzeit würden zwei mögliche Gebäude in Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme) und in Bad Fallingbostel geprüft. Die Schule soll im Sommer kommenden Jahres starten, zunächst für die Jahrgänge eins bis drei. Kinder sollen dort selbstbestimmt lernen können. Freie Demokratische Schulen gibt es zum Beispiel auch in Himmelpforten im Landkreis Stade und in Seevetal im Landkreis Harburg.

