Stand: 18.11.2021 09:07 Uhr Einfamilienhaus in Elsdorf durch Flammen zerstört

In Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Der 79 Jahre alte Hausbewohner blieb nach Polizeiangaben unverletzt, kam aber trotzdem zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest, auch die Brandursache ist noch unklar. Wegen des starken Rauchs waren die Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.11.2021 | 07:30 Uhr