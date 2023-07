Stand: 31.07.2023 10:17 Uhr Elsdorf: 50-Jähriger bei Arbeitsunfall gestorben

In der Gemeinde Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist ein 50-Jähriger am Sonntagvormittag bei einem Arbeitsunfall gestorben. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte der Mann mit einer selbstfahrenden Arbeitsbühne Dämmarbeiten an einem Lagerhallendach durchgeführt. Die Beamten vermuten, dass der Mann ein Kantholz überfuhr und die dadurch Bühne kippte. Der Mann sei daraufhin aus großer Höhe auf den Hallenboden gestürzt. Er habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen.

