Stand: 27.12.2024 14:40 Uhr Ellringen: Feuerwehr befreit in Reifen eingeklemmtes Pferd

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Ellringen (Landkreis Lüneburg) ausgerückt. Die Einsatzkräfte mussten ein Pferd aus einem Traktorreifen befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Dahlenburg mitteilte. Das Tier klemmte den Angaben zufolge mit seinem Kopf in einem Reifen fest, der auf der Pferdekoppel lag. Wie es in den Reifen hinein geriet, ist dem Sprecher zufolge unklar. Die Besitzerin hatte demnach bei einem Kontrollgang am Abend bemerkt, dass eines ihrer insgesamt vier Pferde Hilfe benötigt. Etwa eine Stunde dauerte es, bis die Feuerwehr den Reifen mit verschiedenen Geräten zerschneiden und das Tier befreien konnte. Auch ein Tierarzt war laut dem Sprecher bei der Rettungsaktion anwesend. Das Pferd ist demnach wohlauf.

