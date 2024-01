Stand: 18.01.2024 15:47 Uhr Elf Menschen durch Reizgas in ICE verletzt

Bei einem Reizgas-Vorfall in einem ICE von Hamburg nach München sind heute Nachmittag elf Menschen verletzt worden. Wie die Bundespolizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte, musste der Zug in Lüneburg halten. Dort wurde der ICE evakuiert. Nach Abfahrt in Hamburg hatten Fahrgäste nach NDR Informationen über Probleme durch einen "gasartigen Geruch" geklagt. Demnach standen Feuerwehr und Rettungskräfte bei der Ankunft des Zuges in Lüneburg am Gleis bereit und behandelten umgehend mehrere Personen. Die Bundespolizei hat den Bereich eigenen Angaben zufolge abgesperrt. Der betroffene und angrenzende Waggons wurden belüftet. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist laut Bundespolizei noch nicht klar. Unklar ist auch, was genau passiert ist. Die Bundespolizei ermittelt. Mindestens ein Zug hielt nach Informationen des NDR Niedersachsen außerplanmäßig in Lüneburg, um Fahrgäste nach Hannover und Frankfurt mitzunehmen.

