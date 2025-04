Stand: 08.04.2025 13:12 Uhr Eispanzer: Obstbäume im Alten Land werden beregnet

Nachts ist es immer noch sehr kalt. Daher habe der Großteil der Obstbauern im Alten Land von Montag auf Dienstag die Beregnungsanlagen für den Frostschutz laufen lassen, so Matthias Görgens. Er ist der stellvertretende Leiter des Obstbauzentrums in Jork (Landkreis Stade). Das ist demnach schon das dritte Mal in diesem Frühjahr der Fall. Das Prinzip der Technik ist einfach: Der feine Wassernebel gefriert durch die niedrigen Temperaturen auf den zarten Obstblüten. Die schützt und wärmt den Blütenstand. Und das sei wichtig, denn bei den Apfelbäumen an der Niederelbe brechen gerade die Blüten auf, so Görgens. Die Kirsch- und Birnenbäume seien schon weiter. Daher rechnet Görgens trotz der niedrigen Temperaturen zum Altländer Blütenfest Anfang Mai mit einem eindrucksvollen Blütenmeer. Die Obstblüte hat, im Vergleich zum vergangenen Jahr, zehn Tage später begonnen. Jedoch war die Obstbaum-Blüte 2024 laut Görgens die früheste der vergangenen sieben Jahre.

VIDEO: Klimawandel zwingt Obstbauern im Alten Land auf neue Wege (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min