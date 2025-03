Einmalig in Niedersachsen: Polizei testet Online-Vernehmungen Stand: 28.03.2025 19:25 Uhr

Die Vernehmungen per Videokonferenz würden zunächst getestet, teilte am Freitag die Polizeidirektion Lüneburg mit, der die Dienststelle in Stade angehört. Das Pilotprojekt soll bis zum 30. September dauern. Die Dienststelle ist nach eigenen Angaben die erste in Niedersachsen, die Online-Vernehmungen anbieten wird. Die digitalen Befragungen seien zunächst auf weniger schwere Delikte wie Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfallflucht oder Körperverletzung beschränkt, so die Polizei Lüneburg.

Online-Befragungen sollen Zeit, Kosten und Arbeit sparen

Die Video-Befragungen sollen die Arbeit der Polizeibeamten erleichtern und den Aufwand der Bürgerinnen und Bürger verringern. Die Polizeidienststellen in Niedersachsen führen die Vernehmungen der Polizei Lüneburg zufolge bisher überwiegend vor Ort in den Dienststellen durch. Beteiligte wie Zeugen, Beschuldigte, Rechtsanwälte und Behörden müssten demnach für die Termine bislang "viel Zeit einplanen - insbesondere, wenn Personen an verschiedenen Orten involviert sind". Die Polizei Lüneburg hofft, dass sich Verfahren durch die Online-Vernehmungen "zügiger, kostengünstiger und effizienter" bearbeiten lassen - so würden unter anderem Reisekosten wegfallen.