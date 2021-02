Stand: 01.02.2021 10:56 Uhr Einfamilienhaus in Unterlüß bei Brand beschädigt

In Unterlüß (Landkreis Celle) ist ein Haus bei einem Brand beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Der Brand war nach Polizeiangaben vom Montag bereits am frühen Sonnabendmorgen in der Zwischendecke zum Dachgeschoss des Einfamilienhauses von einem Familienmitglied entdeckt worden. Brandermittler sollen nun prüfen, ob die Befeuerung eines Kamins eine Rolle spielt. Dieser sei bis zum Vorabend für längere Zeit nicht genutzt worden, hieß es.

