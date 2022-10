Stand: 08.10.2022 10:01 Uhr Einfamilienhaus in Heeslingen nach Brand unbewohnbar

In Heeslingen (Landkreis Rotenburg/Wümme) hat ein Feuer in der Nacht zu Sonnabend ein Einfamilienhaus zerstört. Zunächst brannte nach Angaben der Feuerwehr ein Auto. Von dem Pkw sei das Feuer auf den Carport und schließlich auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen, hieß es. Der Bewohner konnte demnach das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Der Schaden wurde auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.10.2022 | 09:00 Uhr