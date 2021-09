Eine Tote und fünf Verletzte bei Unfall nahe Schneverdingen Stand: 14.09.2021 19:03 Uhr Bei einem Unfall im Heidekreis ist am Dienstag ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Eine Frau starb noch an der Unfallstelle, fünf Menschen wurden schwer verletzt - darunter zwei Kinder.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das mit fünf Menschen besetzte Auto nahe des Schneverdinger Ortsteils Langeloh auf eine Kreuzung gefahren und hatte dabei dem von rechts kommenden Linienbus die Vorfahrt genommen. Der Bus rammte das Auto, eine Mitfahrerin in dem Wagen wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Vier Rettungshubschrauber im Einsatz

Die übrigen vier Autoinsassen - darunter zwei Kinder - wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des Busses erlitt schwere Verletzungen. In dem Linienbus hatten sich außer ihm zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Menschen befunden. Alle Verletzten wurden laut Polizei mit insgesamt vier Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Ob Lebensgefahr bestehe, sei derzeit noch unklar, so ein Polizeisprecher. Der Unfallort wurde nach dem Unfall weiträumig abgesperrt, die Aufräumarbeiten dauerten bis zum frühen Abend.

