Stand: 20.01.2022 13:28 Uhr Einbrüche in Zeven: Zwei mutmaßliche Mehrfachtäter gefasst

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Raum Zeven (Landkreis Rotenburg) für zahlreiche Eigentums- und Raubdelikte verantwortlich sein sollen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die beiden 24- und 26-Jährigen sowie eine 25-jährige Komplizin am frühen Dienstagmorgen von Spezialkräften im Zevener Stadtgebiet festgenommen. Die Männer werden verdächtigt, in der Nacht zum Dienstag unter anderem in mehrere Restaurants in Scheeßel eingebrochen zu sein. Auch Straftaten im vergangenen Jahr in Weertzen und Elsdorf führen die Beamten auf die zwei Tatverdächtigen und ihre Mittäterin zurück, darunter Einbrüche und Überfälle. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen die mutmaßliche Komplizin werde ermittelt, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2022 | 15:00 Uhr