Stand: 26.02.2024 08:45 Uhr Einbruchsserie in Elstorf: Täter wirft Dachziegel und flüchtet

In Elstorf (Landkreis Harburg) hat es eine Serie von sieben Einbrüchen gegeben. Bei einem weiteren Einbruchsversuch warf ein Täter laut Polizei mit Dachziegeln nach dem Bewohner und floh. Der Bewohner erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach dem Verdächtigen. Der konnte aber entkommen. Die Polizei geht davon aus, dass alle Einbrüche am Freitagabend passiert sind. Über das Wochenende wurden darüber hinaus im Landkreis Harburg vier weitere Einbrüche in Bendestorf, Vierhöfen, Neu Wulmstorf und Appel gemeldet. Die Polizei hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie von einem Zusammenhang zwischen den Taten ausgeht.

26.02.2024