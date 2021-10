Einbruch- und Brandserie: Polizei sichtet Diebesgut

Nach einer Einbruchserie in Vereinsheime und Schulen in der Region Uelzen sowie mehreren Brandstiftungen versuchen Ermittler, Diebesgut zuzuordnen. Es gehe unter anderem um 60 Rasenmäher, Freischneider, Motorsägen und weitere Gegenstände, teilte die Polizei mit. Im August hatten Beamte sieben Gebäudekomplexe in Uelzen, Holdenstedt, Ebstorf und Suhlendorf durchsucht und dabei das Diebesgut sichergestellt. Neben den Einbrüchen sei die Bande, von der zwei 18 und 20 Jahre alte Haupttäter in Untersuchungshaft sitzen, wahrscheinlich noch für weitere Taten in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sowie in Sachsen-Anhalt verantwortlich, so ein Sprecher. Dabei gehe es auch um rund zehn Brände, die von den sechs Bandenmitgliedern in unterschiedlicher Zusammensetzung gelegt worden sein sollen. Auf ihr Konto sollen insgesamt 39 Taten gehen. Der Gesamtschaden liege bei 75.000 Euro.

