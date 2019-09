Stand: 29.09.2019 14:52 Uhr

Einbruch? 17-Jähriger tot nach Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei mutmaßlichen Einbrechern und einem Wohnungsinhaber ist am Sonntag in Stade ein 17-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Unbekannte am Morgen Einlass in die Wohnung eines 37-Jährigen gefordert. Als der Bewohner die Tür nicht öffnete, verschafften sich die beiden Männer gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Dabei kam es offenbar zu einer heftigen Auseinandersetzung, woraufhin die Unbekannten flüchteten.

Bewohner wird verhört

Vor dem Haus brach der 17-Jährige zusammen. Trotz Reanimationsversuchen eines Notarztes erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der zweite mutmaßliche Einbrecher, ein 24-Jähriger, konnte am Bahnhof festgenommen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Wohnungsinhaber musste ebenfalls ärztlich behandelt werden und musste sich später erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Weitere Details sind bislang unklar.

