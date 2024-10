Stand: 29.10.2024 11:01 Uhr Einbrecher machen sich vor der Flucht eine Tiefkühlpizza

In der Samtgemeinde Zeven (Landkreis Rotenburg) sind Diebe in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Den Angaben der Polizei zufolge kletterten sie durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Wohnung. Dort stahlen sie neben Bargeld auch eine Spielekonsole. Bevor sie die Flucht antraten, bereiteten sich die Täter im Backofen noch eine Tiefkühlpizza zu. Dann verließen sie mit vollem Bauch und ihrer Beute die Wohnung. Die Polizei ermittelt.

