Stand: 07.11.2022 12:29 Uhr Einbrecher liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Im Nordosten Niedersachsens hat ein versuchter Einbruch zu einer Verfolgungsfahrt geführt. Am Ende wurden zwei mutmaßliche Einbrecherinnen festgenommen - ein dritter Verdächtiger ist auf der Flucht. Laut Polizei waren die drei am Sonntagnachmittag in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) von Nachbarn gesehen worden, als sie das Fenster eines Wohnhauses aufbrachen. Die Täter flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in einem Auto, wurden aber von der Polizei auf der B4 entdeckt und verfolgt. Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Großfahndung im Einsatz, wie es hieß. In Embsen (Landkreis Lüneburg) endete die Verfolgung: Die Verdächtigen stoppten ihren Wagen auf dem Gelände des Schulzentrums und flüchteten zu Fuß. Zwei 21 und 29 Jahre alte Frauen wurden gefasst und vorläufig festgenommen, ein männlicher Täter konnte entkommen. In dem Auto der mutmaßlichen Einbrecher entdeckten die Beamten Aufbruchswerkzeug. Nun werde geprüft, ob das Trio auch für andere Wohnhauseinbrüche verantwortlich ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.11.2022 | 13:30 Uhr