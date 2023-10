Stand: 17.10.2023 17:22 Uhr Einbrecher findet kein Geld - und weckt deshalb Seniorin auf

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag versucht eine 87-Jährige in ihrem Wohnhaus in Lüneburg zu bestehlen. Laut Polizei wurde der Einbrecher bei seiner Suche nach Geld aber nicht fündig und weckte die Seniorin, die in ihrem Bett schlief, um ihr das mitzuteilen. Die Frau lief dem etwa 30-jährigen Einbrecher ins Wohnzimmer hinterher und stellte fest, dass bereits alle Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht worden waren. Selbst als sie ihr Telefon suchte, soll der Mann in aller Ruhe weiter nach Geld gesucht haben. Dann verließ er den Angaben zufolge das Haus. Der Täter sei verhältnismäßig dilettantisch vorgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Lüneburg dem NDR. Vor dem Haus wurde ein Fahrrad gefunden, das vermutlich ihm gehöre. Zudem habe er andere persönliche Gegenstände hinterlassen, die Hinweise auf ihn geben. Die Polizei ermittelt.

