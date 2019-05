Stand: 11.05.2019 09:45 Uhr

Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Gilmerdingen und Ilhorn (Heidekreis) ist in der Nacht zu Sonnabend ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei NDR.de. Der junge Mann war mit vier anderen Personen gegen 3.30 Uhr in einem Auto unterwegs. Offenbar verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und raste gegen einen Baum. Zwei weitere Personen, ebenfalls junge Männer, wurden nach Polizeiangaben durch den Aufprall schwer verletzt. Die anderen beiden Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Wer den Wagen gefahren ist und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Sperrung der Straße in der Gemeinde Neuenkirchen ist mittlerweile aufgehoben.

