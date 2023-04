Stand: 16.04.2023 10:05 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Unfall in Salzhausen

In Salzhausen (Landkreis Harburg) ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag ein 29-jähriger Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hat sein 17-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 29-Jährige war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Danach überschlug sich der Wagen. Die beiden Insassen mussten laut Polizei mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit und anschließend von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Dort erlag der Fahrer seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.04.2023 | 09:00 Uhr