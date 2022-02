Stand: 21.02.2022 11:19 Uhr Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A1 nahe Sittensen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Sittensen (Landkreis Rotenburg) und Heidenau (Landkreis Harburg) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer mit seinem Auto in Richtung Hamburg aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe er mit seinem Wagen die seitliche Schutzplanke und einen Wildschutzzaun durchbrochen. Erst an einem Erdwall sei das Fahrzeug zum Stehen gekommen. Der Schwerverletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

