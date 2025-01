Stand: 25.01.2025 20:04 Uhr Eier und Bengalos fliegen bei AfD-Wahlkampfveranstaltung

Rund 700 Menschen haben am Samstagabend in Dahlenburg im Landkreis Lüneburg gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD protestiert. Wie die Polizei mitteilte, warfen die Gegendemonstranten unter anderem brennende Bengalos. Auch Eier seien in Richtung der AfD-Anhänger geflogen. "Es kam zu leichten Ausschreitungen", sagte ein Polizeisprecher. Es sei aber niemand schwerer verletzt worden. Zur Wahlkampfveranstaltung im Bürger- und Kulturhaus unter dem Slogan "Zeit für Deutschland" seien rund 200 Anhänger der AfD erschienen. Die Polizei kündigte eine Bilanz des Einsatzes für Sonntag an.

