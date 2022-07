Stand: 15.07.2022 19:35 Uhr Eier-Alarm in Tostedt - mehrere Pkw mit Hühnereiern beworfen

Es ist wahrscheinlich nur ein Dumme-Jungen-Streich, kann aber am Ende auch strafrechtliche Folgen haben: Seit vergangener Woche wurden in Tostedt (Landkreis Harburg) mehrere Pkw und Hauswände mit Eiern beworfen. Glück hatte ein Lkw-Fahrer an der B75, als ein Ei auf der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs landete, aber keinen Schaden anrichtete. Die Polizei vermutet Jugendliche hinter den Taten und warnt: "Der Schritt vom Dumme-Jungen-Streich zur Straftat, die natürlich auch für die Jugendlichen empfindliche Konsequenzen darstellen können, ist nur ein kleiner. Vermutlich unterschätzen die Verantwortlichen das sehr", sagte Polizeisprecher Jan Krüger dem NDR in Niedersachsen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.07.2022 | 15:00 Uhr