Stand: 26.05.2021 08:03 Uhr Eichenprozessionspinner: Erste Erfolge in Gartow?

Die Gemeinden in der Region sind optimistisch, dass es in diesem Jahr weniger Eichenprozessionsspinner geben könnte. Seit mehr als zehn Jahren kämpfen die betroffenen Gemeinden - etwa Gartow (Landkreis Lüchow Dannenberg) - gegen die Raupe des Falters. Samtgemeindebürgermeister Christian Järnecke (CDU) ist optimistisch, weil die Tiere noch nicht auf Eichen gesichtet wurden. Die Gemeinde wird aber wachsam bleiben. Auch in der Stadt Lüneburg gebe es noch keinen Befall, teilte die Pressestelle mit. Im Landkreis Lüneburg soll in dieser Woche danach gesucht werden, ob und wo es Populationen der Raupe gibt. Und die Stadt Uelzen hat bereits in der vergangenen Woche präventiv in der Nähe von Kindergärten Eichen besprüht.

