Stand: 10.10.2021 11:39 Uhr Ecstasy-Drink? Zwei Mädchen auf der Intensivstation

Nach dem Konsum eines mutmaßlich mit Ecstasy versetzten Getränks sind sechs Kinder und Jugendliche aus Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) in Krankenhäuser gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers mussten ein 13 und ein 14 Jahre altes Mädchen auf die Intensivstation aufgenommen werden. Demnach wurde am Freitag bei einer Geburtstagsfeier ein Getränk herumgereicht, von dem zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren tranken. Mehrere von ihnen mussten sich danach übergeben und waren desorientiert. Die Betroffenen wurden laut dem Sprecher in Krankenhäuser in Dannenberg, Uelzen und Salzwedel eingeliefert. Ein 16 Jahre alter Junge soll für das Mixgetränk verantwortlich sein. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

