Ebstorfer Berufsschüler vergraben Teebeutel für Projekt Stand: 01.07.2021 16:40 Uhr 13 angehende Landwirtinnen und Landwirte aus dem Landkreis Uelzen beteiligen sich an einem Forschungsprojekt. Sie haben am Donnerstag Teebeutel im Boden vergraben, um die Beschaffenheit zu ermitteln.

In drei Monaten buddeln die Berufsschüler die Beutel wieder aus, die dann gewogen werden. Die Differenz zwischen Start- und Endgewicht soll zeigen, wie schnell Bodenorganismen den Tee zersetzen. Weitere Analysen sollen den PH-Wert und die Bodenstruktur ermitteln. Die Ergebnisse fließen in eine Datenbank des Helmholtz Instituts und kommen dort der Arbeit von Klimawissenschaftlern und Biologen zugute.

Qualität des Bodens ist Produktionsgrundlage

"Für uns als Landwirte ist der Boden besonders wichtig, weil das unser Standortfaktor und unsere Produktionsgrundlage ist, die über Generationen gepflegt werden muss", sagt Astrid Albers, Lehrerin für Bodenkunde an der Berufsschule Georgsanstalt in Ebstorf und selbst Landwirtin. Sie will nun also mit ihren Schülern anhand von Grün- und Rooibostee herausfinden, wie die Mikroorganismen unter der Wiese eines ortsansässigen Bauern in Altenebstorf arbeiten.

Bodenproben von 9.000 Standorten

Das Projekt heißt "Expedition Erdreich". In Deutschland haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 9.000 Standorten Teebeutel vergraben. Es sind mehr als 300 Schulen sowie eine Vielzahl an Privatpersonen beteiligt. In China und der Schweiz gibt es ähnliche Projekte. Dort werden allerdings Unterhosen mit möglichst wenig Kunstfasern vergraben.

