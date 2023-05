Stand: 03.05.2023 09:35 Uhr Ebstorf: Hauptgasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Bei Bauarbeiten wurde am Dienstag in Ebstorf (Landkreis Uelzen) eine Hauptgasleitung beschädigt. Die Bahnhofstraße wurde zeitweise für den Verkehr gesperrt, konnte am Nachmittag aber wieder freigegeben werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Erst am vergangenen Freitag war es ebenfalls in Ebstorf zu einer Explosion in einer Biogasanlage gekommen. Der Vorfall ereignete sich während Wartungsarbeiten. Verletzte gab es nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.05.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas