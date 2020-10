Stand: 28.10.2020 12:16 Uhr EU-Mittel für den Verein Naturparkregion Lüneburger Heide

Der Verein Naturparkregion Lüneburger Heide hat weitere 160.000 Euro an EU-Zuschüssen eingeholt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mit dem Geld werden nachhaltige Projekte in der Region unterstützt. So bekommt der fünfte Ring des Heide-Shuttles für die Pilotphase von zwei Jahren 100.000 Euro. Der Ring bindet Ausflugsorte in den Samtgemeinden Amelinghausen, Gellersen und Ilmenau sowie in der Stadt Lüneburg mit ein. Die Gemeinde Bispingen bekommt 9.000 Euro für den Dora-Hinrichs-Kutschweg.

