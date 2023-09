Stand: 08.09.2023 15:10 Uhr EHEC-Infektionen in Lüchow-Dannenberg nachgewiesen

In Lüchow-Dannenberg sind vier Fälle einer Infektion mit dem EHEC-Bakterium bekannt geworden. Die aktuellen Fälle sind in einer Kita und einer Grundschule aufgetreten, vier Kinder sind erkrankt. Die Behörden im Landkreis haben bereits Maßnahmen getroffen und untersuchen die Fälle. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes hat die Leitung der Kita die Einrichtung bis auf Weiteres vorsichtshalber geschlossen. Symptome von EHEC sind insbesondere wässrige Durchfälle sowie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen oder Fieber. Bei schwerem Verlauf ist auch blutiger Stuhl möglich. Treten solche Symptome auf, sollte man sich umgehend an seinen Hausarzt wenden. Das Robert Koch-Institut hat niedersachsenweit in diesem Jahr bereits 322 EHEC-Infektionen registriert.

Weitere Informationen EHEC: Als Sprossen eine Krise auslösten Immer mehr Menschen im Norden erkranken ab dem 8. Mai 2011 an einem Darmkeim. 53 Menschen sterben infolge der EHEC-Epidemie. (22.12.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.09.2023 | 14:30 Uhr